Daniela Büchner: Bittere News!

Oh je! Was ist nur bei los? Das sich die Witwe von Jens Büchner immer wieder einer Reihe von Anfeindungen stellen muss, ist definitiv nichts Neues. Nun melden sich dazu jedoch erstmals ihre Kinder zu Wort...

Daniela Büchner: Großes Drama auf Mallorca!

Daniela Büchner wird immer wieder angefeindet

Obwohl Daniela Büchner seit dem Tod von immer wieder alles dafür gibt, dass es ihren Kindern gut geht, muss sie zeitweilen die ein oder andere Klatsche verkraften. So wird die Mami im Netz regelmäßig von Hatern angefeindet, die Danni und ihren Kindern das Leben schwer machen. Vor allem während ihrer Zeit im häuften sich bei "Socia Media" die Hass-Angriffe. Während sich Danni dazu jedoch weitestgehend bedeckt hält, berichten ihre Kindern nun, wie sehr ihnen die Vorwürfe manchmal zu schaffen machen...

Dannis Kinder brechen ihr Schweigen

In der jüngsten Folge von " " wenden sich nun Dannis Kinder an die Öffentlichkeit und berichten, wie erschüttert sie von den Angriffen auf ihre Mutter sind. So erklärt Dannis Tochter Jada: "Wie wenig Menschlichkeit muss man haben, um so etwas zu schreiben. Vor allem Mama ist Mutter von fünf Kindern. Sie ist schon alleine. Wenn wir noch Mama verlieren. Das will keiner. (...) Ich liebe meine Mama und so etwas zu lesen, ist halt echt nicht einfach." Wow! Ehrliche Worte, die an Danni sicherlich nicht spurlos vorübergehen, Schließlich ist die Power-Frau dafür bekannt, dass sie eine absolute Löwen-Mama ist und ihre Kinder immer beschützen möchte…

