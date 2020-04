Daniela Büchner: Bittere News kurz vor Ostern!

Das Coronavirus verlangt uns momentan so einiges ab. Unser kompletter Alltag liegt auf Eis. In einigen Ländern wie Spanien und Italien gibt es sogar eine Ausgangssperre. Auch Daniela Büchner und ihre Familie sind auf Mallorca betroffen...

Daniela Büchner: "Es ist wirklich grausam!"

Danni versucht alles, damit der Alltag für ihre Kinder so normal wie möglich weitergeht. Morgens klingelt um 7:30 Uhr ihr Wecker. Anschließend frühstückt sie mit ihren Zwillingen. Da keine Kitas und Schulen geöffnet haben, muss Danni ihre Kids den ganzen Tag bespaßen. Das zerrt auch an den Nerven einer Powerfrau wie Danni! "Es ist wirklich grausam“, gibt sie jetzt im Interview mit "Prominent" zu.

Daniela Büchner: Große Angst um ihre Existenz!

So verbringen Daniela Büchner und ihr Kinder die Ostertage

Und jetzt steht auch noch Ostern kurz vor der Tür. Zum ersten Mal kann Dannis Mutter nicht dabei sein. Trotzdem will die vierfache Mama ihren Kids etwas die Feiertage versüßen. Es sollen Ostereier bemalt werden und Danni will sogar in die Rolle des Osterhasen schlüpfen. Vielleicht sorgt das ja für etwas Ablenkung in dieser schweren Zeit...

Kurz nach Jens' Tod gab es einen schlimmen Streit um sein Erbe. Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video: