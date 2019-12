Daniela Büchner: Erschütternde News kurz vor Weihnachten!

Reddit this

Vor rund einem Jahr verlor ihren geliebten Mann Jens. Er starb an Lungenkrebs. Besonders in der Weihnachtszeit ist die Trauer immer noch groß...

Daniela Büchner: Beauty-OP-Geständnis!

Herzzerreißende Worte von Daniela Büchner

In einem emotionalen -Post gibt Danni jetzt ein Gefühlsupdate. "Wenn ich deinen Namen höre... freue ich mich sehr darüber, dass immer noch über dich gesprochen wird. Wie gerne würde ich mit dir sprechen, telefonieren. Als ich heute etwas über dich gesehen habe, liefen mir sofort die Tränen übers Gesicht", schrieb die Witwe. "In wenigen Tagen ist Weihnachten, ein Fest der Liebe. Das 2. ohne dich, aber ich werde es schön machen für unsere Kinder. So lange über dich geredet wird, bist du nicht tot." Dazu setzt Danni die Hashtags #werdedichniemalsvergessen, #dufehlstmirsosehr und #weihnachtenohnedich.

Klar, dass diese Worte auch an den Followern nicht spurlos vorbei gehen. "Du bist so stark Danni!", "Du schaffst das. Ganz viel Kraft schicke ich dir und deinen Kindern" und "Lass es raus, wenn du weinen musst. Egal, was andere sagen", kommentieren sie unter dem Post.

