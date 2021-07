Daniela Büchner: Bittere Tränen-Beichte! Alle sollen es wissen

Traurige Tränen-Beichte

Danielas Tränen haben ihre Fans bisher nicht zu Gesicht bekommen. Nur ihre zerrupften künstlichen Wimpern deuten darauf hin, dass sie hinter verschlossenen Türen geweint hat. Zum Glück ist ihre Freundin sofort zur Stelle, um ihr die Wimpern wieder aufzufüllen, damit Danni sich besser fühlt.

All diese Dinge teilt sie in ihrer Story mit ihren Fans. Doch sie stellt auch klar, dass manche Sachen einfach privat bleiben müssen. "Ich habe hier gute Freunde, die mich aufbauen", so Daniela. "Egal, wie traurig ich bin... Ich bespreche Dinge privat mit meinen Freunden. Ich weine privat, ich erzähle privat. Ich liebe euch hier bei Instagram, aber es gibt Dinge, die ich einfach für mich behalten möchte oder auch nur privat erzähle."