Daniela Büchner: Bittere Tränen! Doch sie gibt nicht auf!

Wow! Das Daniela Büchner ihre Gefühle gerne via Social Media teilt, ist definitiv nichts Neues. Mit einem ihrer jüngsten Statements sorgt sie nun für besonders viel Aufsehen. Der Grund: Danni gewährt intime Einblicke in ihr Innerstes...

Verlässt Danni mit ihrer Familie Mallorca?

In der letzten Zeit machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass der Balearen-Insel Mallorca den Rücken zu kehren möchte. Wie es heißt, soll Danni mit dem Gedanken spielen, nach Deutschland zurück zu kehren, da sie auf der Urlaubsinsel keine Zukunft mehr sehen soll. Aber auch der Schmerz an die gemeinsame Zeit mit Ehemann Jens soll Danni auf Mallorca mächtig zu schaffen machen. Doch jetzt die unerwartete Wende!

Danni gibt klares Statement ab

Via " " wendet sich Danni nun mit ehrlichen Worten an ihre Community und teilt dabei ein Foto, welches sie mit Jens am Strand der Baleareninsel zeigt. Dazu kommentiert sie: "Am 03.12.2015 sind wir zu dir gezogen, es war der Beginn einer aufregenden, temperamentvollen, nicht immer einfachen aber wunderschönen Zeit. Nun sind wir schon seit einem Jahr alleine hier und der Glanz ist verschwunden. Aber ich werde NICHT aufgeben (alleine weil ich weiß WER mir alles dabei zuschauen würde)." Definitiv rührende Zeilen, die zeigen: Ein Umzug nach Deutschland kommt für Danni scheinbar nicht in Frage. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Danni dies gelingt! Wir drücken ihr dafür jedenfalls die Daumen!

