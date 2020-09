Daniela Büchner: Bittere Tränen! "Es bricht mir das Herz"

Nach dem Tod von Ehemann Jens Büchner managt Daniela den Familienalltag ganz alleine. Für die Power-Frau alles andere als leicht. So muss sie nicht nur die Rolle der Mami ausfüllen, sondern ebenfalls für den Familienunterhalt sorgen. Doch Daniela meistert diese Herausforderung mit Bravur! Das aber auch die Witwe von Jens Büchner manchmal an ihrer emotionalen Grenzen gerät, zeigt sie nun in ihrer Instagram-Story...