Daniela Büchner: Bittere Vorwürfe gegen die Witwe von Jens Büchner!

Daniela Büchner: Eskalation bei der Faneteria-Eröffnung

Eigentlich hätte alles so schön sein können. Am 01.05. öffnete Daniela Büchner erneut die Türen ihres Fan-Cafes, um das Andenken an ihren Mann zu wahren. Doch dann der Schock. Bei den Feierlichkeiten tauchte auch Josephine P. auf, eine ehemalige Mitarbeiterin der Büchners, und ließ dadurch bei Daniela alle Emotionen überkochen. Wie Daniela kurze Zeit später verriet, hatte Josephine eigentlich Hausverbot erhalten, weswegen ihre Anwesenheit für sie unerklärlich gewesen sei. Doch nun der Schock! Wie Josephine P. nun berichtet, soll Dannis Ausraster ein übles Nachspiel für sie haben...

Daniela Büchner: Schwere Vorwürfe

Wie Josephine erklärt, soll sie kein Hausverbot von den Büchners erhalten haben. So erklärt sie gegenüber "OK!": "Ich hatte kein Hausverbot, das gibt es hier auch nicht in der Form wie in Deutschland." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Natürlich kann ich verstehen, dass einige das als Provokation aufgefasst haben. Es ist aber keine Rechtfertigung für so ein Verhalten, man hätte mir einfach mitteilen können, ich solle den Laden verlassen, und das hätte ich auch getan. Alles in allem war das ein Verhalten, was ich von Joelina nicht erwartet habe und von Daniela nicht anders kenne. Alles andere klären jetzt Richter." Oh je! Sehen sich Daniela und Josephine das nächste Mal etwa vor Gericht wieder? Bis jetzt äußerte sich Jens' Witwe noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein...