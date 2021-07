Daniela Büchner: Bittere Vorwürfe! Ihre Fans haben die Nase voll

Doch die Bildunterschrift kommt nicht bei allen Fans gut an! "Kannst du es bitte lassen, dein eigenes Aussehen unaufhörlich zu kommentieren? Soll das fishing for compliments sein?", feuert eine empörte Userin und erntet dafür zahlreiche Likes. Und weiter: "Sorry, aber es ist so auffällig und heuchlerisch, bei einer vernünftigen Figur ständig diese ständige 'bescheidene' Selbstkritik. Steh zu deiner schönen Optik und heule nicht ewig rum."

Und Danni? Die lässt sich die Kritik natürlich nicht gefallen und feuert zurück: "Hier ist meine Seite, also poste ich, was ich möchte. Liebe an dich, du schönes Wesen." Die Löwenmama ist eben nicht auf den Mund gefallen...

Alle 5 Kinder von Daniela Büchner auf einen Blick: