Daniela Büchner: Bittere Worte! Sie wollte Jens verlassen

Huch, damit haben die Fans von und definitiv nicht gerechnet! Obwohl Danni und Jens stets als unzertrennlich galten, legt Danni nun eine bittere Beichte ab...

Daniela Katzenberger: Krankheits-Schock auf Mallorca!

Daniela Büchner wusste nicht was auf sie zukommt

Als sich Daniela Büchner und Jens Büchner kennenlernten, wusste Danni nur wenig von dem Promi-Status ihres zukünftigen Mannes. So erklärt sie nun in der neuen " -Doku"-"Fallen und Aufstehen - Das Schicksal der Danni Büchner": "Ich war ja ziemlich naiv. Ich dachte so, ja ok, drei, vier, acht, zwanzig Leute kennen ihn. Und als ich ihn das erste Mal besucht habe auf Mallorca, hatte er einen Auftritt in der Disco, da waren 600 Menschen." Für Danni eine absolut ungewohnte Situation, mit der sie so gar nicht umgehen konnte...

Danni fühlte sich unwohl

Obwohl Jens alles für seine Danni machte, dass sie sich wohlfühlt, wollte die Power-Frau bei dem besagten Auftritt einfach nur die Location verlassen. So erklärt die Mami weiter: "Ich hatte so eine Angst. Ich konnte nicht verstehen, was da passiert. Ich habe mich hinter einem Pfeiler versteckt mit meinem Prosecco und dachte: 'Ne, ich muss hier weg.'" Ein Glück, dass sich Danni dagegen entschied und blieb. Ob uns die Auswanderin demnächst mit noch mehr Beichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...

Bei Dannis Namensvetterin läuft es aktuell überhaupt nicht rund: