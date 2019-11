Daniela Büchner: Bitterer Familienstreit auf Mallorca!

Reddit this

ist besorgt um ihre Tochter Joelina. Nachdem 19-Jährige ihr Abitur nicht geschafft hat, hat sie die Schule abgebrochen. Kurzzeitig jobbte sie in der Fanetria. Jetzt will Joelina den Beruf wechseln. Ihr Traum ist es, Kosmetikerin zu werden. Doch das passt Mama Danni überhaupt nicht...

Zoff zwischen Danni Büchner und Tochter Joelina

In der letzten Folge von " " kam es zum Krisengespräch zwischen den beiden Damen. "Wie stellst du dir das vor? Die ersten Wochen hast du ja kaum Geld. Du musst irgendwo wohnen. Du musst irgendwas essen. Du musst ja auch ein bisschen Geld mitnehmen", äußerte die besorgte Mutter. Zwar möchte sie ihre Tochter unterstützen, doch sie fände es besser, wenn Joelina vorher etwas Geld auf Mallorca verdient.

Daniela Büchner: Jetzt ist die Liebes-Bombe geplatzt!

Joelina konnte die Meinung ihrer Mutter überhaupt nicht nachvollziehen. " Sie hat mich nicht verstanden. Mama denkt, ich mache mir über keine Kosten Gedanken. Sie denkt, dass ich das nicht schaffe. Ich zweifle eh schon an mir selbst, weil ich mir denke, lohnt sich der Weg? Wenn man sich dann nicht verstanden fühlt, ist das für einen noch viel schlimmer", beschwerte sie sich. Danni versuchte sie zu beruhigen. "Ich meine das doch nicht böse. ich bin stolz auf dich, wenn du das durchziehst. Aber so geht das nicht. Du musst dir helfen lassen." Doch Joelina war sauer und schmollte. Ob die beiden gemeinsam eine Lösung finden? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von "Goodbye Deutschland"...

Nach dem Tod von Jens kam es zu einem bitteren Streit um seine Erbe. Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video: