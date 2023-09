Daniela Büchner: Brandstiftung! Die Bar von ihrem Ex ist abgefackelt

Jetzt ist alles nur noch Schutt und Asche! Die Bar von TV-Auswanderer und Dani-Bücher-Ex Sohel Abdoulkhanzadeh ist vollständig abgebrannt! Die Terrasse seiner Kult-Bar "Chucca" auf Mallorca stand in der Nacht zum Donnerstag lichterloh in Flammen. Doch wie konnte es so weit kommen?

Vor vier Jahren erst eröffnete der 35-Jährige seine Cocktailbar an der Playa de Palma, wurde dabei von einem Fernsehteam begleitet. Die Bar wurde schnell zur Kultbar, in der Sohel regelmäßig auch prominente Gäste empfing. Jetzt ist alles hinüber...