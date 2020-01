Daniela Büchner: "Das Geld ist wichtig"! Kann sie der "Dschungel" retten?

Daniela wagt sich ins Dschungelabenteuer! Schon im letzten Jahr sollte die Power-Frau nach Down Under, um dort die australische Wildnis aufzumischen. Nun wagt die Kult-Auswanderin den großen Schritt. Doch was steckt hinter Dannis Dschungel-Einzug?

Daniela Büchner braucht das Geld

Wie Danni nun berichtet, haben sie zwei entscheidende Faktoren von ihrem Dschungeleinzug überzeugt: Geld und das Andenken an ihren Mann . So erklärt die Power-Mami gegenüber " ": "Mein Mann wäre sehr stolz. Er hat sich damals sehr gefreut und ich weiß, er wird mir beistehen und deswegen werde ich das auch schaffen. Und ich werde auch nicht aufgeben, weil er hat mir seinen Mut gegeben und deswegen ziehe ich das durch. Die Teilnahme ist natürlich sehr wichtig, auch das Geld, was man dort verdient. Ich bin alleinerziehende Mama von fünf Kindern, ich habe viele Kosten, ich habe viel zu decken." Definitiv ehrliche Worte, die intime Einblicke in Dannis Familienleben geben. Doch was wird in der Dschungel-Zeit aus ihren Kindern?

Danni hat vorgesorgt

Nach Dannis Dschungel-Teilnahme hagelte es für die Mami heftige Kritik, dass sie ihre Kinder während der Zeit in Australien so lange alleine lassen würde. Doch Danni hat vorgesorgt und erklärt: "Für alle, die sich natürlich sehr gern das Maul zerreißen: meine Mutter ist da, das ist eine der wichtigsten Personen. Meine zwei besten Freundinnen sind da. Meine andere Freundin ist da, also die sind sehr, sehr gut geschützt und das war für mich der springende Punkt zu sagen: 'Okay, ich mache dieses Projekt und bin dann drei Wochen oder so weg'. Ob sich Danni wohl die Dschungelkrone erkämpfen wird? Wir können gespannt sein und wünschen ihr dafür alles Gute!

