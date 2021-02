Daniela Büchner: Der Familienzoff droht zu eskalieren

Den Zukunftsplänen ihrer Ältesten steht Daniela hingegen schon länger eher skeptisch gegenüber. So stellte sie sich energisch quer, als Joelina 2019 das Abitur nicht schaffte, die Schule schmiss und in Deutschland Kosmetikerin werden wollte. "Wie stellst du dir das vor? Du hast kaum Geld", hielt ihre Mutter ihr damals vor. "Wo willst du in Deutschland wohnen, was wirst du essen?" Nach handfestem Streit gab Joelina schließlich nach, blieb bei ihrer Familie auf Mallorca und half in der "Faneteria" aus. Und schmiedete Pläne für eine TV-Karriere, die sie nun wohl endlich in die Tat umsetzen will, egal wer ihr dazwischengrätscht oder was Danni davon hält. "Ich muss mir von niemandem was sagen lassen", stellt sie auf Instagram klar. "Man sollte sich nicht von anderen abhängig machen." Eine klare Kampf-Ansage an Mama Danni, und auch an Jada. "Ich will mein eigenes Leben leben, meinen eigenen Weg gehen, ich denke, die Zeit dafür ist jetzt gekommen."

Klingt nicht unbedingt so, als würde sie noch mal nachgeben – oder sich von ihrer kleinen Schwester den Wind aus den Segeln nehmen lassen. Weiterer Zicken-Zoff scheint programmiert …