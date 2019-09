Daniela Büchner: Dieser Mann steht ihr jetzt bei!

Arme ! Seit dem Tod von im November 2018 wird Danni immer wieder von ihren Fans dafür kritisiert, dass sie auf Bildern zu viel lächeln würde und somit das Ableben ihres Mannes angeblich in Vergessenheit gerät. Danni stellte darauf bereits die Kommentar-Funktion bei "Instagram" aus. Nun kann sich die Power-Frau jedoch auch auf männliche Unterstützung verlassen...

Daniela Büchner: Aus und vorbei! Sie zieht einen radikalen Schlussstrich!

Liebevolle Worte an Daniela Büchner

Via " " teilt Ennesto Monte nun ein Bild von sich und Danni, mit dem er sich an die Fans der Malle-Auswanderin wendet: "Ein ehrliches Lächeln oder ein Lachen von Herzen gehört zu den schönsten menschlichen Reaktionen. Wer daran etwas Schlechtes findet, ist nichts weiter als ein missgünstiger Hetzer oder mit sich selbst unzufriedener Hater - und in dem Fall ein persönlicher Feind von mir." Ebenfalls fügt er hinzu: "An alle Leute, die es wagen, unter dem Posting von meiner persönlichen Freundin Daniela negativ zu kommentieren, nur weil sie nach dem Tod vom nie vergessenen Jens Büchner wieder lachen kann: Schreibt doch unter meine Bilder eure schwachsinnigen Aussagen oder sendet direkt Messages – oder wagt es euch, mir eure Hetze gegen Danni ins Gesicht zu sagen." Wow! Was für ehrliche Worte. Doch jetzt das Traurige...

Ennesto wird angefeindet

Auch wenn sich Ennesto mit dem Post schützend vor Danni stellen möchte, muss auch er unter dem Bild einen regelrechten Shit Storm strotzen: "Zwei, die sich gesucht und gefunden haben, beide sind mediengeil" sowie "Deine persönliche Freundin, aha. Stimmt, wenn's um die Öffentlichkeit geht, seid ihr immer dicke Freunde - erstaunlich." Doch zum Glück sind auch einige Positiv-Kommentare zu finden: "Niemand hat das Recht, zu urteilen, wenn man den Menschen nicht persönlich kennt!" Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Danni und Ennesto die Negativ-Posts nicht all zu sehr zu Herzen nehmen...

Huch, SO haben wir die Katze ja noch nie gesehen: