Daniela Büchner: Drama um die neuen "Faneteria"-Besitzer

Damit hat Daniela Büchner nun wirklich nicht gerechnet! Nachdem sie vor kurzem die "Faneteria" aufgeben musste, die ihr und ihrem verstorbenen Ehemann Jens Büchner so viel bedeutet hatte, gibt es dort jetzt schon einen neuen Besitzer. Die Unternehmer Ercan und Kim errichten in dem einstigen Kult-Lokal in Cala Millor auf Mallorca die zweite "Iron Diner"-Filiale von Caro und Andreas Robens. Doch schon die bei der Schlüsselübergabe gibt es Ärger!