Daniela Büchner: Dramatische Nachrichten ein Jahr nach Jens' Tod

Fast ein Jahr ist es her, dass Jens Büchner († 49) aus dem Leben gerissen wurde. Für seine Frau Daniela (41) brach damals eine Welt zusammen. Noch heute wird sie fast täglich von ihren Gefühlen übermannt. Und die nächsten Wochen halten noch mehr Schmerz und Tränen für sie bereit…

Auf Danni kommen schwere seelische Prüfungen zu. Am 30. Oktober wäre ihr geliebter Jens 50 Jahre alt geworden. Eine riesige Sause hätte es da gegeben. Viele Freunde und Fans hätten sich in der „Faneteria“ eingefunden und den „ !“-Star gefeiert. Doch der ist nicht mehr hier, und an jenem Tag wird der Verlust sich besonders schmerzlich bemerkbar machen. Schlimmer noch: Nur 18 Tage nach Jens’ Geburtstag jährt sich sein Todestag zum ersten Mal. Wie schrecklich das für Daniela ist, möchte man sich gar nicht ausmalen.

Danni Büchner muss für ihre Kinder stark sein

Doch es gibt jemanden, der genau weiß, was in ihr vorgeht: „Dass Jens jetzt 50 werden würde, macht sie sehr, sehr traurig“, offenbart Markus Simons im Gespräch mit "Closer". Er ist seit 20 Jahren mit Daniela befreundet, stand ihr in der dunkelsten Zeit ihres Lebens bei. Markus ist sogar Patenonkel von Söhnchen Diego Armani (3). Und Dannis Wohlergehen ist ihm eine Herzensangelegenheit. „Sie hat sehr viel Leid erfahren. Jetzt ist Daniela Alleinverdienerin. Sie muss alles unter einen Hut kriegen. Es ist nicht einfach mit fünf Kindern.“ Der Alltag sei stressig. „Morgens wird geputzt, dann die Wäsche gemacht, dann bringt sie die Kinder zur Schule und geht einkaufen. Sie hat wirklich nonstop zu tun. Und dann ist da auch noch die ,Faneteria‘ – sie ist dort bis 17 Uhr, fährt dann heim, kümmert sich um die Kinder und ist ab 20 Uhr wieder im Lokal.“ Warum sie sich keine Hilfe holt? „Das wollte sie noch nie. Sie will voll und ganz für ihre Kinder da sein.“

Doch Markus wird seine Freundin in dieser traurigen Zeit dennoch nicht alleinlassen. Zu groß sind die Sorgen, dass sie dem Druck nicht standhält. „An Jens’ Geburtstag werde ich auf alle Fälle in Cala Millor sein. Wir haben noch nichts geplant, aber ich will da sein und sie ablenken.“ Das hätte sicher auch Jens so gewollt…

