Daniela Büchner: Drastische Konsequenzen nach dem Dschungelcamp!

Reddit this

Endlich meldet sich wieder bei ihren Fans! Nachdem die 41-Jährige ihr Handy für über zwei Wochen abgeben musste, hat sie nun endlich wieder Zugriff auf und Co.!

Daniela Büchner: Erschütternde Beichte! Jetzt sollen es alle wissen

Drastische Konsequenz!

„Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei den Menschen bedanken, die mich auf den dritten Platz und ins Finale gewählt haben“, freut sich Danni in ihrer Insta-Story. „Ich weiß, es war nicht immer einfach mit mir, ich war eine Nörglerin."

Und sie lässt es sich nicht nehmen, das Wort auch in ihre Kritiker zu richten. Die Löwenmama hat nämlich mitbekommen, dass öffentlich über sie gelästert wurde. „Eine Sache habt ihr dabei vergessen: Ich habe Kinder zuhause, das finde ich echt ein bisschen unfair“, feuert sie und zieht eine drastische Konsequenz! „Für die Zukunft weiß ich, dass diese Menschen keine Rolle mehr in meinem Leben spielen werden“, stellt sie klar und kündigt an, einige Personen von ihrer Freundesliste löschen zu wollen.

Wundervolle Neuigkeiten von Daniela Büchner: