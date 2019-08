Daniela Büchner: Dschungelcamp-Hammer! Ist sie 2020 dabei?

Reddit this

Na das ist mal eine Überraschung! Wie nun behauptet wird, ist Daniela Büchner nächstes Jahr beim Dschungelcamp mit dabei! Doch was ist dran an den Gerüchten?

Es wird nicht ruhig bei ! Erst kürzlich feierte die Power-Frau das Opening ihrer "Faneteria" auf Mallorca! Nun die nächsten Neuigkeiten von der Witwe von ...

Daniela Büchner wollte ins Dschungelcamp 2019

Schon im letzten Jahr wollte Daniela Büchner in die australische Wildnis ziehen, um sich die Dschungelkrone zu erkämpfen. Doch dann kam alles anders! Danielas Ehemann Jens Büchner verstarb an den Folgen von Lungenkrebs. Für Danni und ihre Familie ein absoluter Schock! Doch Daniela zeigte sich in den letzten Monaten immer wieder von ihrer starken Seite und kämpfte sich zurück ins Leben. Doch ist Daniela auch schon wieder bereit fürs ?

Daniela Büchner im Dschungelcamp 2020?

Wie "Bild" berichtet, soll Daniela dieses Jahr beim Dschungelcamp mit von der Partie sein. " " wolle angeblich weiter an ihr festhalten und sie mit einem Dschungel-Auftritt finanziell unterstützen. Daniela gab dazu bis jetzt jedoch noch kein Statement ab! Wir können also weiterhin gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

