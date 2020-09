Daniela Büchner: Eklat um ihren 4-jährigen Sohn Diego!

Daniela Büchner lässt ihre Fans via Instagram gern an ihrem Alltag teilhaben. Erst kürzlich zeigte sie ihre Morgenroutine. Als Danni aus der Dusche kam, saß Diego alleine vor der Tür. "Diego hat vor der Tür gewartet bis ich fertig mit Duschen war", erzählte die TV-Auswanderin. "So ist das eigentlich jedes Mal, wenn ich duschen gehe. Entweder sitzen sie direkt vor der Dusche oder warten vor der Tür." Für ihre Follower ein Unding...