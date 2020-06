Daniela Büchner: Emotionale Beichte!

Reddit this

Wie herzzerreißend! Pünktlich zu dem Geburtstag ihrer Zwillinge teilt nun eine Reihe von Fotos mir ihren Fans, die intime Einblicke in Dannis Innerstes geben!

Daniela Büchner: Jaa, jetzt lüftet sie ihr süßes Geheimnis!

Daniela Büchner gratuliert ihren Zwillingen

Via meldet sich Danni nun mit einer Reihe von Familienfotos bei ihrer Community zu Wort und gratuliert ihren niedlichen Twins damit zum Geburtstag. Dazu kommentiert Danni: "Wir haben immer an euch geglaubt! Heute scheint die Sonne ganz besonders, unsere Familie ist komplett durch euch geworden! Ich liebe euch unendlich und bin dankbar für die Ähnlichkeit, die ihr in vielen Dingen mit eurem Papa habt!" Wow! Das solch emotionale Zeilen von ihrer treuen Community nicht lange unentdeckt bleiben, ist klar...

Dannis Fans sind gerührt

Wie unter dem Post von Danni deutlich wird, hat sie damit bei ihren Anhängern voll ins Schwarze getroffen! So kommentieren diese: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ihr kleinen süßen Mäuse" sowie "Ach sind die zwei groß geworden. Zauberhafte Geschöpfe! Nur das BESTE für euch zum Geburtstag." Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Danni und ihre Twins den großen Tag in vollen Zügen genießen konnten!

