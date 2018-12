Daniela Büchner: Emotionale Beichte! So war Weihnachten ohne Jens

Wie soll man das Fest der Liebe feiern, wenn die große Liebe nicht mehr da ist? wollte mit ihren Kindern trotzdem ein schönes Weihnachtsfest verbringen. Gemeinsam feierten sie bei den " "-Kollegen Peggy Jerofke und Steffen Jerkel. "Danke Peggy und Steff für die lieben und tollen Stunden", schrieb sie in ihrer -Story.

Emotionaler Post an Weihnachten

Doch wenig später wurde Danni wieder von ihrer Trauer eingeholt. Auf Instagram richtete sie rührende Worte an ihren verstorbenen Mann. Zu einem Bild von sich am Strand schrieb sie: "Und irgendwo da bist du. Nonstop haben wir an dich gedacht. Nichts ist so wie mit dir, aber immer bist du irgendwie bei uns."

Jens Büchner (†49): Tochter Jessica meldet sich zu Wort

Auch kurz vor dem Fest rührte Danni ihre Fans bereits zu Tränen. Auf der "Goodbye Deutschland"-Seite wurde ein Bild veröffentlicht, auf dem sie und ihre Zwillinge im Weihnachtskostüm mit geknickten Köpfen aufs Meer schauen. „Wir feiern heute. Aber anders“, kommentierte sie das Foto.

Das Todes-Drama um Jens Büchner

Jens Büchner ist im November im Alter von nur 49 Jahren an Lungenkrebs gestorben. "Mit großem Bestürzen teilen wir mit, dass Jens Büchner nach kurzem, aber schwerem Kampf am Samstagabend friedlich eingeschlafen ist. Bitte geben Sie seiner Frau Daniela und den Kindern den Raum und Zeit in Ruhe zu trauern und sehen Sie von Anfragen an die Familie bis auf Weiteres ab. Fassungslos und unendlich traurig, Familie Büchner, Freunde & Angehörige", teilte seine Agentur via mit. Er hinterließ seine Ehefrau Daniela und acht Kinder.