Zum ersten Todestag von Jens Büchner: Daniela Büchner gedenkt in einem emotionalen Post ihres verstorbenen Mannes.

Emotionale Worte von .

Am ersten Todestag von Ehemann , der am 17. November 2018 im Alter von nur 49 Jahren seiner Lungenkrebserkrankung erlag, wendet sich die Witwe des " "- mit einem bewegenden Statement an die Fans.

Auf Instagram: Daniela Büchner rührt mit einem Gedenkpost an Ehemann Jens die Fans

Auf ihrem Instagram-Account postete Daniela Büchner eine Collage mit Fotos aus dem Familienleben des Entertainers, die den -Star mit ihren gemeinsamen Kindern Jenna Soraya und Diego Armani, seinen Kindern Leon, Jenny und Jessica aus früheren Beziehungen und Danielas Kindern Joelina, Volkan und Jada zeigen.

Zu der Collage gedachte Daniela Büchner ihres Mannes in einem langen Post und erklärte:

"Heute vor einem Jahr hat dieser fuck.... Krebs mir nicht nur meinem Ehemann genommen, sondern auch meinen besten Freund, meinen Seelenverwandten, den Vater meiner Kinder."

Das erste Jahr ohne Jens Büchner habe Daniela Büchner "irgendwie überlebt, mit Hilfe meiner Kinder und ganz wenigen engen Freunden, die mich immer wieder aufgefangen haben."

Wie die Witwe fortfährt, versuche sie trotz ihrer Trauer, für ihre Zwillinge Diego und Jenna stark zu bleiben.

Bewegende Worte, die auch die Follower der angehenden " "-Teilnehmerin rührte:

"Ihr meistert es super und du als Mama bist perfekt. Du hast soviel Kraft für alle da zu sein. Ich wünsche euch weiterhin soviel Kraft um alles als Familie zu meistern", kommentiert ein User den Post.