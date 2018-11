Nach Tod von Jens Büchner: Daniela trifft eine Entscheidung!

Reddit this

Der Sänger ist nach einer Krebserkrankung am Wochenende verstorben – ein Schock für Daniela! Nach nur drei Tagen wurde eingeäschert, am Wochenende soll eine Trauerfeier stattfinden.

Wie geht es aber mit Daniela Büchner weiter? Es wurde darüber spekuliert, dass sie Mallorca verlassen wird und nach Deutschland zurückkehren wird – schließlich erinnert sie die Insel alles an ihren Ehemann.

Daniela Büchner bleibt auf Mallorca

Daniela Büchner will Mallorca aber nicht aufgeben, wie jetzt ihr Manager verrät: „Danni wird Mallorca nicht verlassen. Sie hat diese Insel gemeinsam mit Jens lieben gelernt. Sie wird hier bleiben und sich durchboxen, sie wird es hier schaffen. Das ist auch in Jens‘ Sinne“, sagt Carsten Hüther in der „Bild“-Zeitung.

Und auch ihre gute Freundin bestätigt, dass sie die Insel nicht verlassen wird. „Danni bleibt hier und will auf keinen Fall nach Deutschland zurück“, erzählt sie. Der Tod ist für sie nur schwer verkraftbar: „Daniela ist immer noch durch den Wind und kann das gar nicht fassen. Sie ruft mich manchmal an und sagt ‚Der kommt gleich nach Hause‘. Ihre größten Ängste sind, dass sie nicht weiß, wie es weitergeht“, so ihr Manager.