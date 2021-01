Daniela Büchner: Ernüchterndes "Dschungelcamp"-Fazit

Ernüchterndes "Dschungelcamp"-Fazit

Bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" zieht die 42-Jährige ein ernüchterndes Fazit. "Es war zu früh für mich", gesteht Daniela. "Dass ich so drauf war, wie ich war, dazu stehe ich – aber ich denke, es war zu früh", erklärt sie im Anschluss an die Sendung im Live-Stream auf RTL.de. "Ich bereue nichts, was ich gesagt oder getan habe, aber es war einfach zu früh."

Doch sie betont auch, warum sie es damals für nötig hielt, trotzdem in den Dschungel zu ziehen. "Ich hatte damals keine andere Wahl, ich musste da rein. Ich musste Geld verdienen", verrät sie. "Immerhin bin ich auf dem dritten Platz gelandet!"