Die letzte Zeit war für alles andere als leicht. Erst vor einigen Wochen war Danni dabei zu sehen, wie sie ihrer "Faneteria" wiedereröffnete, um das Andenken an ihren Ehemann Jens Büchner zu wahren. Für Daniela definitiv eine emotionale Zeit…

Daniela Büchner bleibt stark

Wie Daniela nun via verdeutlicht, scheint die Erinnerung und der Schmerz von Jens‘ Tod aktuell größer denn je zu sein. So verkündet sie: "Innerlich zerbrechen und äußerlich lächeln. Als Mama hat man keine andere Wahl (!!) Ich will meinen Kindern zeigen das 'Lächeln' erlaubt ist, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben." Vor allem der frühe Tod von Jens setzt ihr immer noch zu: "Das schönste und beste wurde uns genommen." Doch für ihre Kinder will Daniela weiterhin stark sein: "Aber wir haben noch uns. Das stärkste Band der Welt!!" Worte, die definitiv zu Tränen rühren! Ein Glück, dass sich Danni auch auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen kann...

Dannis Fans stehen ihr bei

Bei einem Blick in Dannis Instagram-Account wird schnell deutlich, ihrer treuen Fans stehen in dieser schweren Zeit immer hinter ihr. So kommentieren sie: "Du bist so stark Danni. Jens ist sicher sehr, sehr stolz auf dich. Fühl dich umarmt" sowie "Beste Löwenmama... Dein Mann wäre stolz auf dich!" Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht!