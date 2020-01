Daniela Büchner: Erschütternde Beichte! Jetzt sollen es alle wissen

Hat Daniela Büchner etwa keine Freude mehr am Leben? In einem Interview legt sie eine traurige Beichte ab...

Im machte sich mit ihrer Nörgelei keine Freunde. Auch für die Dschungelkrone reichte es nicht. Diese bekam stattdessen der sympathische . Obwohl die 41-Jährige einen guten dritten Platz belegte, hätte sie sich den Sieg natürlich sehr gewünscht.

Daniela Büchner: Jetzt kommt endlich die Wahrheit ans Licht!

Traurige Beichte

Nach dem Dschungel-Aus legt Danni nun jedoch eine erschütternde Beichte ab. Gegenüber „Bild“ erklärt sie, dass sie ihre negative Attitüde auch in Zukunft nicht ablegen kann und will: „Ich war und bin eben eine Nörgeltante. Jetzt gerade sitze ich in einem Luxushotel und denke, das Wasser könnte auch mal aufhören, so laut zu plätschern. Ich sehe oft nichts positiv.“

Hat Daniela etwa keine Freude mehr am Leben? „Ich bin fast 42 Jahre alt, ich nörgle immer und werde weiter nörgeln. Das ändere ich nicht mehr“, gesteht sie. Ihre negative Einstellung erweckte bei ihren Camp-Kollegen und vielen Fans den Eindruck, dass sie Mitleid erregen möchte. Daran wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern…

