Daniela Büchner: Erschütternde Beichte nach ihrer Instagram-Pause

Daniela plagen schlimme Selbstzweifel

"So! Hier bin ich wieder. Die letzten Tage brauchte ich ein wenig Abstand von vielen Dingen, dazu gehörte auch Instagram", erklärt Daniela ihren Instagram-Fans. "Kennt ihr dieses Gefühl, nicht zu wissen, was ist falsch oder richtig? Selbstzweifel können einen nächtelang wach halten, dieses ständige Nachdenken, Grübeln. Aber am Ende ist es wichtig, sich selbst nicht zu verlieren!"

Da können ihre Fans nur zustimmen! "Wir sind alle gut genug, jeder auf seine Art und Weise", fügt die 44-Jährige hinzu. "Meine Kinder und meine Freunde helfen mir dabei, es nicht zu vergessen. Ich bin gut genug, egal was andere über mich denken oder sagen!"

Ihre Sprösslinge sind ihr ganzer Stolz! Alle fünf Kinder von Daniela Büchner auf einen Blick: