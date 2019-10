Daniela Büchner: Erschütternde Nachrichten von der Witwe!

Reddit this

Knapp ein Jahr ist es mittlerweile her, dass an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung starb. Für Witwe Daniela brach eine Welt zusammen. Viele Fans kritisieren jedoch, dass sie nicht angemessen trauern würde. Jetzt platzte der Auswanderin endgültig der Kragen!

Daniela Büchner: Frisuren-Kracher! Sie überrascht mit neuem Look

So schlecht geht es Daniela Büchner wirklich

Auf veröffentlichte Daniela jetzt zwei Fotos von sich - und schüttete ihr Herz aus. "Wie darf oder muss eine 'Witwe' (wie ich dieses Wort hasse) aussehen? Das 2. Bild zeigt mich, kurz nachdem mich eine Trauerwelle überkommen hat. Sie kommt einfach ohne zu fragen, ohne dass ich sie stoppen kann und das ist auch gut so", schrieb Danni. "Das 1. Bild ist vor 10 Minuten entstanden, ABER es zeigt NICHT wie ich mich innerlich fühle... Beide Bilder zeigen nicht, wie es in mir drinnen aussieht. Und trotzdem gibt es Menschen, die mich dafür verurteilen, dass ich lächle, mich schminke, anziehe usw. So ein Bullshit!"

Wer noch nie einen geliebten Menschen verloren hat, kann laut Daniela überhaupt nicht nachvollziehen, wie es sich anfühlt. "Trauern hat NICHTS mit dem Aussehen zu tun! Und ich schäme mich auch nicht dafür es öffentlich zu machen. Warum auch?"

