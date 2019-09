Daniela Büchner: Erschütternde News - 10 Monate nach Jens' Tod!

Reddit this

Seit November letzten Jahres ist für nichts mehr wie vorher. Ihr geliebter Mann Jens starb an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung. Für die Fünffach-Mama brach eine Welt zusammen. Doch mittlerweile findet sie langsam wieder den Weg zurück ins Leben.

Daniela Büchner gönnt sich eine Auszeit

Erst kürzlich erschien Danni auf einem Event auf Mallorca. "Also ich gönne mir das sehr selten, gerade nach dem was passiert ist. Aber ich merke halt, es tut mir gut. Das ist Seelenbalsam", freute sie sich im Interview mit . In ihren -Stories postete Danni wenig später zahlreiche Schnappschüsse von dem Abend.

Daniela Büchner: Dieser Mann steht ihr jetzt bei!

Fiese Anfeindungen gegen Daniela Büchner

Doch einigen Followern ist das ein Dorn in Auge. Immer wieder erreichen die 41-Jährige bitterböse Nachrichten. U.a schrieb ein Follower zynisch: "Die trauernde Witwe." Zu viel für die Auswanderin! Sie veröffentlichte den Screenshot - und konterte: "Wie ich solche Aussagen hasse." Mittlerweile hat Danni sogar die Kommentarfunktion unter einigen Bildern deaktiviert. Ihre Reaktion ist mehr als verständlich. Schließlich hat sie momentan genug um die Ohren...

