Daniela Büchner: Erschütternde Worte - Tochter Jada wird nie wieder einen Papa haben!

Die Kinder von Daniela Büchner haben in Jens eine Vaterfigur gehabt. Und die kann ihrer Meinung nach keiner mehr einnehmen.

"Ich glaube, wir sind bereit. Also wenn es Mama glücklich macht, dann macht es uns auch glücklich. Nur, der wird es schwer haben. Jens ist gerade eben so bei uns reingekommen, in unser Team. Und ich hatte meinen Papa, dann Jens und jetzt, also wenn noch ein Mann kommen würde, würde es nicht mehr das gleiche sein, weil ich habe Jens als meinen . . . (...) Ich habe Jens als meinen Papa gesehen, und das wird jetzt nur der Freund von Mama sein, und so ist es doch auch gut", so Jada bei "Goodbye Deutschland".

Zwar hat sie das für sich akzeptiert, die Worte zerreißen einem aber trotzdem das Herz...

