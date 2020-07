Daniela Büchner: Erste Dates und eine neue Liebe!

Obwohl Daniela Büchner nach dem Tod von Jens Büchner lange nicht über einen neuen Mann in ihrem Leben nachdachte, berichtet die Power-Frau nun, dass die in den vergangen Wochen bereits einige erste Date-Erfahrungen sammeln konnte. Bloß leider ohne Erfolg! So erklärt sie gegenüber "RTL": "Man hat so hin und her geschrieben, bevor man sich getroffen hat. Und dann kam die Bonusfrage: 'Bist du nicht die Danni aus dem Dschungel?' Dann war die Nummer wieder gelöscht." Oh je! Scheinbar ist Danni noch nicht der Richtige über den Weg gelaufen! Die Hoffnung auf eine neue Liebe gibt sie dennoch nicht auf...