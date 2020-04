Daniela Büchner: Es reicht! Jetzt platzt ihr endgültig der Kragen

Reddit this

Die Corona-Krise wirkt sich stark auf die Tourismusbranche aus. Besonders auf Mallorca fragen sich viele Ladenbesitzer, wie es in diesem Jahr weitergehen soll. Zu ihnen gehört auch .

Daniela Büchner: So süß gratuliert sie Volkan zum 18. Geburtstag

Danni platzt der Kragen

In ihrer -Story schlägt die „Faneteria“-Besitzerin ernste Töne an: „In ein paar Wochen ist ‚vielleicht‘ alles irgendwie wieder normal hier auf der Insel, ABER ohne deutsche Touristen in den ersten Sommermonaten ist es sehr, sehr, sehr schwer.“

Doch das scheint manchen Fans egal zu sein. Ein Follower amüsiert sich in Dannis Kommentarspalte darüber, dass es in diesem Jahr wohl keine Touristen auf der Insel geben wird. Da platzt der Powerfrau der Kragen! „Und was genau daran jetzt lustig?“, fragt sie empört. „Mallorca lebt vom Tourismus.“

Bisher weiß die 42-Jährige nicht, wie genau es mit der „Faneteria“ weitergehen soll. „Wie und wann es weitergeht, werden wir veröffentlichen, sobald ein Ende der Krise in Sicht ist“, heißt es auf . Bleibt abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt…

