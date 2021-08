Daniela Büchner: Fieser Seitenhieb - Warum tut Ennesto Monté ihr das an?

Eigentlich hatte Daniela Büchner so sehr gehofft, in Ennesto Monté einen neuen Partner fürs Leben gefunden zu haben. Doch zwischen den beiden krachte es so oft, dass an eine Versöhnung mittlerweile nicht mehr zu denken ist. Zuletzt gab es Ärger, nachdem Danni bei "Promi Big Brother" öffentlich über die Trennung sprach. Ein Schlag in die Magengrube für ihren Ex-Freund! Allerdings ist der 46-Jährige kein Kind von Traurigkeit. Nur wenige Tage später zeigt er sich schon mit einer neuen Liebe...