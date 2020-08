Daniela Büchner: Fieses Bodyshaming! Jetzt macht sie eine knallharte Ansage

Danni musste sich von einigen Followern fiese Bodyshaming-Kommentare gefallen lassen! "Ich habe gestern zu meiner letzten Werbung viel positives Feedback bekommen. Danke dafür! Aber leider entdeckt man auch die negativen Nachrichten. Es ist völlig ok, dass wir alle eine andere Meinung haben, ABER es ist mein Körper und ich darf anziehen, was ICH möchte, wenn es mir in dem Moment gefällt. Viele viele Dinge gefallen mir hier auch nicht, die ich sehe, aber hey, ich akzeptiere es", stellt sie jetzt in ihrer Instagram-Story klar. Und weiter: