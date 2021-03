Daniela Büchner: "Fix und fertig" - Sie ist am Ende ihrer Kräfte

Daniela ist am Ende ihrer Kräfte

Mittlerweile ist Daniela in ihrem neuen Haus angekommen, doch es müssen noch viele Kisten ausgepackt werden. In ihrer Instagram-Story meldet sich die müde Löwenmama bei ihren Fans. "Ohne Filter, fix und fertig. Ich sag euch, so ein Umzug macht mich fertig", klagt sie. Einen faulen Tag kann sie sich aber dennoch nicht gönnen, denn am Nachmittag stehen wieder die Dreharbeiten für "Goodbye Deutschland" an.

Zum Glück bekommt Danni in dieser anstrengenden Zeit viel Unterstützung von ihren Kids. Auf Instagram meldet Tochter Joelina sich mit einer rührenden Nachricht bei den Fans! "Ich bin wirklich unglaublich froh, dass wir in diesem Haus jetzt wohnen und dass es so schön eingerichtet ist. Aber ich glaube, ganz doll dankbar bin ich tatsächlich für meine Mama, weil sie uns das alles so ermöglicht. Ich bin da wirklich richtig, richtig dankbar, weil wir nicht immer in so einem Haus gewohnt haben", schwärmt sie. "Es ist so toll, eine so schöne Mama zu haben – eine so starke und wundervolle Mama."