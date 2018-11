Daniela Büchner: Folgenschwere Entscheidung nach dem Tod von Jens!

Jens und Daniela Büchner waren DAS Kult-Paar der Auswanderersendung " ". Am Wochenende dann der Schock. Jens verstarb völlig unerwartet im Kreise seiner Liebsten. Ein wahrer Schock für seine Fans. Doch müssen sich alle Büchner-Anhänger nun auch noch von Dani verabschieden?

Jens Büchner: Seine letzten Worte!

Will Daniela Mallorca verlassen?

Wie Gina-Lisa Lohfink nun berichtet, sie und Jens waren 2017 im zu sehen, könnte sie sich gut vorstellen, dass Daniela Mallorca verlassen könnte. So berichtet sie gegenüber " ": Also ich könnte, glaube ich, in dem Haus nicht mehr wohnen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie nach Deutschland kommt. Was soll sie noch auf Mallorca, da erinnert sie alles an Jens." Ehrliche Worte, die eine ganz klare Meinung vertreten. Andere sehen dies jedoch anders...

Bleibt Daniela auf Mallorca

Frank Fussbroich, Dani und Jens waren mit ihm im "Sommerhaus der " zu sehen, vertritt die Ansicht, dass Daniela auch nach Jens Tod auf Mallorca weitermacht. So erklärt er: "Daniela kriegt das auf die Reihe. Ich glaube auch, sie ist stark genug – vielleicht nicht direkt oder in den nächsten Monaten. Aber sie zieht das durch und wird ihre Kinder groß kriegen, da bin ich mir sicher." Wie es für Daniela allerdings genau weitergehen wird, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab.