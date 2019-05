Daniela Büchner: Frisch verliebt?

Reddit this

Es ist jetzt sechs Monate her, dass Kult-Auswanderer an den Folgen von Lungenkrebs gestorben ist. Ein schrecklicher Verlust für die ganze Familie - allen voran . Doch die scheint jetzt wieder nach vorne zu schauen...

Daniela Büchner: Abnehm-Hammer! Sie zeigt sich schlank wie nie

Ist Daniela Büchner verliebt?

Wie "OK!" berichtet, soll Daniela Büchner wieder Interesse an anderen Männern haben. Zumindest an einem. Auf Mallorca wurde sie mit einem attraktiven Mann gesichtet - und zwar bei der Eröffnung im Megapark. Laut "OK!"-Informationen soll es sich um einen Geschäftsmann handeln und der soll Danni wieder ein Strahlen ins Gesicht gezaubert haben.

"Sie lachten ständig und wirkten glücklich. Daniela hat ihn nicht mehr aus den Augen gelassen. Was um sie herum passierte, war ihr total egal", so ein Augenzeuge.

Daniela Büchner findet zurück ins Leben

Ob da aber wirklich was läuft, oder die 41-Jährige sich einfach nur einwenig unterhalten und amüsiert hat, weiß wohl nur sie selbst. Doch die Blondine scheint endlich wieder nach vorne zu blicken - auch wenn Jens Büchner immer in ihrem Herzen bleiben wird.