Daniela Büchner: Frisch verliebt? Jetzt rückt sie mit der Wahrheit raus

Ist Daniela wieder verliebt?

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, wann Daniela sich mal wieder neu verlieben wird. Ihre eindeutige Antwort: "NIEMAND von uns weiß, was die Zukunft uns bringen wird. Und wenn ich verliebt wäre, würde ich dieses schöne Gefühl wohl erst mal für mich behalten. Aber in meinem Leben gibt es momentan weder einen neuen Mann, noch bin ich verliebt!"

Zuletzt wurde vermutet, dass Daniela sich in einen gewissen Michael verliebt hat. Das behauptet zumindest eine Bekannte gegenüber "Closer". „Er war nach dem Tod von Jens für Danni da, ist schon öfter als Bodyguard eingesprungen. Irgendwann sind sich die beiden dann nähergekommen. Michael ist ständig in ihrer Nähe", ist sie sich sicher. Doch davon will die "Faneteria"-Besitzerin Danni nichts wissen...

Die Fotos von Michael zeigen wir euch im Video: