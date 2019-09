Reddit this

Daniela Büchner: Frisuren-Kracher! Sie überrascht mit neuem Look

Neuer Look für Daniela Büchner! Die TV-Auswanderin hat mal wieder den Gang zum Friseur gewagt...

experimentiert in letzter Zeit gerne mit ihren Haaren. Nach dem tragischen Tod ihres Mannes musste ein neuer Style her. Beim Friseur ließ sich die 41-Jährige ihre Haare braun färben. "Ich möchte auf keinen Fall mehr so aussehen wie vor ein paar Monaten. Für mich ist diese blonde Frau mitgegangen", erklärte Danni bei " ".

Daniela Büchner trägt jetzt einen Pony

Doch jetzt überrascht sie schon wieder mit einer Veränderung auf dem Kopf. Danni hat sich nicht nur die Spitzen wieder blondieren, sondern sich auch einen frechen Pony schneiden lassen. Mit dem Ergebnis scheint sie, extrem happy zu sein! Auf dem Bild strahlt Danni übers ganze Gesicht.

So sieht Daniela Büchner mit Pony aus Foto: Instagram/ dannibuechner

Ob sie mit der neuen Frisur wieder einen neuen Lebensabschnitt einläutet? Schließlich geht es endlich wieder bergauf. Gerade erst wurden ihre beiden Zwillinge eingeschult. Und auch die Faneteria ist wieder eröffnet.

