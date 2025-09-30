Daniela Büchner: „Große Probleme” – Plötzlich kullern die Tränen

Eine positive Veränderung konnte sie dann aber doch feststellen. Besonders das Verhältnis zu ihrer Tochter Jada soll sich seit ihrem Auszug sehr verbessert haben. „Seit sie bei ihrem Freund wohnt, haben wir gemerkt, verstehen wir uns besser. Ich würde sogar behaupten, unsere Beziehung ist so innig, wie sie lange nicht mehr war”, sagt Daniela mit Tränen in den Augen.