Daniela Büchner: „Große Probleme” – Plötzlich kullern die Tränen
Daniela Büchner spricht offen über ihre Kinder und kann ihre Tränen plötzlich nicht mehr zurückhalten …
Wenn es um ihre Kinder geht, ist Daniela Büchner ganz sanft.
© IMAGO / nicepix.world
Eigentlich zeigt Daniela Büchner (47) sich gerne von ihrer starken Seite. Wenn es um ihre Kinder geht, wird die Löwenmama aber plötzlich ganz sanft. In einem neuen Instagram-Video spricht die Reality-TV-Teilnehmerin ganz offen über ihre Kinder und verdrückt dabei das ein oder andere Tränchen …
Daniela Büchner vermisst ihre Kinder
„Alle meine drei Großen sind ausgezogen. Ein Kapitel geht zu Ende, ein neues beginnt. Stolz, Freude, Traurigkeit. Alles liegt so nah beieinander”, erklärt Danni mit ernster Miene. Joelina (26) ist bereits im letzten Jahr nach Hamburg gezogen und arbeitet von dort aus als Stewardess. Vor zwei Monaten ist dann auch Tochter Jada (20) zu ihrem Freund gezogen, mit dem sie schon seit einer Weile zusammen ist.
Auch Sohn Volkan (23) will ausziehen und nach Deutschland zurückkehren. Zurück bleibt eine traurige Daniela mit ihren beiden Zwillingen Diego und Jenna (9). „Ich habe gerade große Probleme damit”, gibt sie geknickt zu.
Eine positive Veränderung konnte sie dann aber doch feststellen. Besonders das Verhältnis zu ihrer Tochter Jada soll sich seit ihrem Auszug sehr verbessert haben. „Seit sie bei ihrem Freund wohnt, haben wir gemerkt, verstehen wir uns besser. Ich würde sogar behaupten, unsere Beziehung ist so innig, wie sie lange nicht mehr war”, sagt Daniela mit Tränen in den Augen.
Sie bekommt Support von Fans und Promi-Kollegen
Unter Danielas Beitrag häufen sich bereits die aufbauenden Kommentare ihrer Fans und Promi-Kollegen. „Meine 3 sind auch ausgezogen. Einer sogar unerreichbar”, schreibt Simone Ballack (49). „Es ist ein unfassbares Glück, dass zwei meiner Söhne immer wieder nach Hause kommen oder ich sie besuchen kann. Denk daran, sie sind nicht weg, nur woanders.” Worte, die Danni in dieser emotionalen Zeit bestimmt sehr gerne hören dürfte …