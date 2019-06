Daniela Büchner: Große Sorge um den kleinen Diego!

Reddit this

Bittere News von Daniela Büchner. Sie ist in großer Sorge um ihren kleinen Sohn Diego!

Wie viel muss denn noch durchstehen? Obwohl sie nach dem Tod in langsam wieder ins Leben zurückfindet, muss sie nun den nächsten Rückschlag verkraften. Ihr Sohn ist sehr krank!

Daniela Büchner: Jetzt bricht das Lügengerüst über ihr zusammen!

Daniela Büchner: In großer Sorge um Diego

Söhnchen Diego Armani feierte gerade erst seinen dritten Geburtstag. Jetzt bereitet er seiner Mama schlaflose Nächte. Der kleine Zwerg ist sehr krank geworden. "Es tut mir leid, wenn ich heute Nachmittag nicht in der Faneteria anzutreffen bin, aber Diego ist ganz krank, er hat eine bösartige Mandelentzündung und hohes Fieber", verrät Daniela Büchner besorgt bei .

Tag und Nacht ist die Witwe von Jens Büchner bei ihrem Kind und kümmert sich liebevoll um ihn. Der 3-Jährige schläft in Mamas Armen, hat sogar wieder einen Schnuller bekommen, weil er ihm einfach gut tut. Doch den kleinen Zwilling so zu sehen, bricht ihr das Herz! "Die 3. Nacht in Folge, die einfach nur schrecklich war. Ihm geht es gar nicht gut", schreibt die Fünffach-Mama zu einem Kuschelfoto.

Diego Armani ist krank! Foto: Instagram/ Danni Büchner

So geht es Daniela Büchner nach dem Tod von Jens

Es ist ein erneuter Rückschlag, der der 41-Jährigen viel Kraft abverlangt. Erst im November starb Jens Büchner an den Folgen von Lungenkrebs. Für Danni und ihre Kinder brach eine Welt zusammen. Auch heute gibt es für die Auswanderin noch schlechte Tage, an denen sie ihren Schatz schmerzlich vermisst. Doch sie ist stark - vor allem für ihre Kinder.

Und nun muss sie besonders stark für ihren kleinen Diego sein. Denn der braucht Mama jetzt mehr denn je....