Daniela Büchner: Großes Drama auf Mallorca!

Huch, so kennen wir ja gar nicht. Obwohl die Witwe von Jens Büchner eigentlich für ihren Kampfgeist bekannt ist, setzt auch ihr die aktuelle Situation gewaltig zu...

Daniela Büchner ist fassungslos

Wie Daniela nun gegenüber " " berichtet, kann sie einfach nicht glauben, was aktuell in der Welt passiert. So schildert sie: "Du darfst dein Haus nicht verlassen. Also irgendwie denke ich so, das ist wie im Film. Und da kriegst du echt Gänsehaut. Aber, ich habe das gerade schon mal erwähnt, wir können von Glück reden, dass das kleine Mallorca so stark reagiert. Weil wenn es uns überschwemmen würde, hätten wir ein ganz großes, starkes Problem. Also nehme ich das lieber in Kauf, dass mir jemand 'Hausarrest' gibt mit 42 Jahren." Doch damit nicht genug...

Danni hat Angst

"Was man nicht vergessen darf: wir leben hier von den Touristen, wir leben von der Saison. Es geht um Existenzen, es geht auch um unsere Zukunft, für meine Familie", erklärt Danni weiter und verdeutlich damit, wie ernst die Lage auch für ihre Zukunft ist. Eigentlich wollte Danni in diesem Jahr erneut die "Faneteria" eröffnen, davon kann jetzt vorerst nicht die Rede sein. Wie es wohl für die Löwen-Mama und ihre Familie weiter gehen wird?

