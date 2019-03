Daniela Büchner: Großes Drama nach "Goodbye Deutschland"-Folge!

Es wird nicht ruhig um die Büchners. In der Sonderfolge von " " hatten alle Fans nochmal die Möglichkeit, die letzten Tage von mitzuerleben. Womit Danni jedoch sicherlich nicht gerechnet hat: Sie muss sich nun bösen Vorwürfen stellen...

Während sich Danni Büchner nach dem Tod von Jens in der Öffentlichkeit eher bedeckt hielt, wollte sie in der Sonderfolge von "Goodbye Deutschland" allen Büchner-Anhängern nochmal die Chance bieten, sich von ihrem Idol verabschieden zu können. Danni teilte dabei intime Momente mit der Öffentlichkeit, die Einblicke in die letzten Lebens-Momente von Jens gaben. Sogar sein letztes Foto, welches Jens im Sterbebett zeigt, wurde von Danni gezeigt - für die Büchner-Fans ein absolutes "No-Go"!

Daniela muss sich bösen Anfeindungen stellen

Wie via "Social Media" deutlich wird, haben die Fans von Daniela und Jens absolut kein Verständnis dafür, dass Danni solch intime Details, wie das letzte Foto von Jens, mit der Öffentlichkeit teilt. So kommentieren ihre Anhänger: "Ich kann mir schon vorstellen, dass er gewissen Aufnahmen zugestimmt hat und sogar gewünscht hat, aber ich glaube nicht, dass er mit dem Foto, das Frau Büchner in die Kamera hält, seinen Eltern und seinen Kindern, zumuten wollte. Dass seine Frau soweit gehen würde, hat er wahrscheinlich selbst nicht für möglich gehalten." Definitiv harte Anfeindungen! Was Daniela darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu.