Daniela Büchner: Haar-Hammer! Sie hat eine neue Frisur!

Na das ist mal eine Überraschung! Eigentlich wollte ihrer Tochter via " " nur zum Geburtstag gratulieren. Doch ihren Fans sticht vor allem ein Detail ins Auge: Dannis Haare!

Daniela Büchner: Beauty-OP-Geständnis!

Daniela Büchner schwelgt in Erinnerungen

Heute ist für Daniela Büchner ein ganz besonderer Tag! Der Grund: Dannis Tochter Joelina feiert ihren 20. Geburtstag. Danni widmet ihrer Prinzessin dazu einen emotionalen "Instagram"-Post, mit dem sie ihre Fans auf eine Zeitreise in den vergangenen Jahren nimmt. Danni kommentiert: "Heute vor 20 Jahren begann meine Geschichte als Mama! Ich kann nicht in Worte fassen wie unendlich stolz, glücklich, aber vor allem auch müde die erste Zeit war. Und nun wirst du schon 20 Jahre alt. Wo ist die Zeit geblieben?? (...)." Wow! Mehr Emotionen gehen definitiv nicht! Doch nicht nur Dannis liebevolle Nachricht sorgt bei ihren Fans für jede Menge Aufsehen...

Danni ist wieder blonder

Wie aus dem Post deutlich wird, hat Danni ihre Haare scheinbar wieder heller gefärbt. Während die Witwe von in den vergangenen Monaten eher dunklere Haare trug, scheint Danni wieder zum Blond zurückzukehren. Aus ihrer Story wird deutlich, dass sie ihre neue Haarpracht erst heute beim Friseur machen ließ. Ob Daniela wohl wieder Stück für Stück zu dem hellen Blond zurückkehren will, welches sie noch vor dem Tod von Jens trug? Wir können definitiv gespannt sein. Ihr neuer Look steht ihr jedenfalls super!

