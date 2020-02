Daniela Büchner: Haar-Hammer! Sie hat eine neue Frisur

Reddit this

Eigentlich kennt man nur mit blonden Haaren. Während sie damals noch auf Wasserstoffblond setzte, ging es in den letzten Monaten etwas natürlicher zu. Nun hat sich die Dschungelcamperin allerdings endgültig von ihren hellen Strähnen verabschiedet!

Daniela Büchner: Jetzt packt sie über Claudia Norberg aus!

Daniela Büchner hat eine neue Frisur

In ihrer -Story teilt Danni einen kurzen Clip, auf dem ihr gerade die Haare geföhnt werden. Sie hat sich von dem Friseur ihres Vertrauens eine dunkelbraune Mähne verpassen lassen. Auf einem weiteren Schnappschuss ist zu erkennen, dass ihre Haare in der Sonne sogar einen hübschen Rotschimmer haben.

Daniela Büchner hat jetzt dunkle Haare. Foto: Instagram/@dannibuechner

Nach den Strapazen im hatte die 42-Jährige sicherlich Lust auf eine Veränderung. Und die kann sich wirklich sehen lassen! Was ihre Fans wohl von dem neuen Look halten? Bisher gibt es in Danielas Instagram-Feed noch kein Foto ihrer neuen Frisur…

Auch überraschte seine Fans kürzlich mit einer neuen Frisur: