Daniela probiert gerne neue Haar-Styles aus. An der Seite von Jens zeigte sie sich stets mit hellblonder Friese. Nach seinem Tod musste etwas Neues her. Also färbte sich Danni ihre Haare braun. Mal mit hellen Strähnen, mal komplett dunkel. Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann die ehemalige Dschungelcamperin wieder mit einem neuen Look überrascht...

