Daniela Büchner: Haar-Hammer! Sie war beim Friseur

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatten wochenlang alle Friseursalons geschlossen. Wie viele Frauen litt auch extrem darunter. Erst kürzlich beschwerte sie sich bei ihren Followern über ihren grauen Ansatz. Doch damit ist jetzt Schluss...

Daniela Büchner: Hiobsbotschaft für die 42-Jährige!

Daniela Büchner war beim Friseur

Mittlerweile dürfen die Friseure auf Mallorca wieder öffnen. Natürlich war auch Daniela zu Gast. In dem Salon ihres Vertrauens ließ sich die Witwe von die Haare nachschneiden - und einige helle Strähnchen färben. Das Ergebnis zeigte sie stolz in ihrer -Story.

Daniela Büchner hat sich helle Strähnchen färben lassen Foto: Instagram/ dannibuechner

Daniela Büchner ist ein Style-Chamäleon

Daniela probiert gerne neue Haar-Styles aus. An der Seite von Jens zeigte sie sich stets mit hellblonder Friese. Nach seinem Tod musste etwas Neues her. Also färbte sich Danni ihre Haare braun. Mal mit hellen Strähnen, mal komplett dunkel. Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann die ehemalige Dschungelcamperin wieder mit einem neuen Look überrascht...

