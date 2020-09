Daniela Büchner: Haar-Hammer! Sie zeigt ihre neue Frisur!

Via Instagram lässt Daniela Büchner nun die Haar-Bombe platzen und zeigt, dass sie scheinbar Lust auf ein wenig Veränderung hatte. So überrascht sie ihre Fans nun mit schwarzen Haaren, anstatt mit ihrer brauen Frisuren-Pracht. Auch der Schnitt ist etwas pfiffiger und setzt Dannis Gesicht perfekt in Szene! Dazu kommentiert die Power-Frau: "Das Leben ist eine Reise, kein Ziel." Das so ein Post von ihrer treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...