Daniela Büchner: Hat Ennesto Monté sie betrogen?

Ist Ennesto fremdgegangen?

"Meinen Kindern und mir geht es gut. Auf den Rest mag ich gar nicht näher darauf eingehen. Ich denke, jede Frau hat das schon mal erlebt. Ich schau mir einfach ein paar Schnulzenfilme mehr an und damit ist auch schon alles gesagt", erklärt Daniela auf Instagram. "Ich möchte auch keine Nachrichten bekommen, warum ich Fotos nicht lösche. Ich persönlich finde das albern, aber es ist okay, wenn andere das machen."

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan nun wissen, ob Ennesto seine Danni betrogen hat. "Natürlich nicht", stellt er klar. Er betont außerdem auch, dass er derzeit nicht als Single unterwegs ist. Ob Daniela das wohl auch so sieht? In den kommenden Tagen wird sich sicherlich zeigen, ob die beiden sich wirklich getrennt haben oder nur einen heftigen Streit hatten...

