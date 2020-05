Daniela Büchner: Heftiger Brief aufgetaucht! Jetzt platzt ihr der Kragen

muss sich jeden Tag fiese Anfeindungen gefallen lassen. Doch jetzt lässt Danni ihre Fans an einer ganz besonders "netten" Nachricht teilhaben...

Daniela Büchner platzt der Kragen

Ein anonymer Absender schickte ihr einen handgeschriebenen Hass-Brief in die Faneteria. Darin stehen Gemeinheiten wie " Du bist nix, du warst nie was und du wirst auf diese Weise nie etwas werden" und "Die Leute sollen dir die Scheiben einwerfen und dich anspucken."

Diesen fiesen Brief erhielt Danni von einem anonymen Absender Foto: Instagram/ dannibuechner

Fassungslos zeigt Danni diese Worte jetzt in ihrer -Story. "Lest euch das mal durch! Da macht sich jemand die Mühe und schreibt mir aus Deutschland so einen Brief. Mamma Mia!", schimpft die Witwe von . "Ich finde es erschreckend. Sie beleidigen mich, beschimpfen und geben auch noch Geld für mich aus! Das sind Menschen, die Langeweile haben."

Bei Daniela Büchner flossen die Tränen

Doch es gibt auch andere Zuschriften für Danni. Am gleichen Tag erhielt sie einen Brief, der sie zu Tränen rührte. "Dann erreicht mich so etwas. Ich bin unendlich dankbar. Ich hoffe, dass ich diese Person in den nächsten Tagen mal telefonisch erreichen kann", so die ehemalige Dschungelcamperin.

